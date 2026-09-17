EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 2,83 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'397 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,84 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8'428 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 157,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2026 (2,77 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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