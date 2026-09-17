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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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17.09.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Nachmittag fester

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 2,87 EUR zu.

EVOTEC
2.72 CHF 3.30%
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Um 16:28 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 2,87 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'521 Punkten steht. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,87 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 428'127 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 7,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 154,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 15.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 3,49 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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