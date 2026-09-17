EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 2,81 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'293 Punkten notiert. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,85 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 203'844 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 7,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 159,42 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 15.09.2026. Mit Abgaben von 1,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Am 13.08.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 143.48 Mio. EUR – eine Minderung von -16,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 171.24 Mio. EUR eingefahren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren verloren
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
16:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
12:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
16.09.26
|SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.ch)