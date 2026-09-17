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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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17.09.2026 12:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 2,81 EUR.

EVOTEC
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Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'293 Punkten notiert. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,85 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 203'844 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 7,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 159,42 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 15.09.2026. Mit Abgaben von 1,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Am 13.08.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 143.48 Mio. EUR – eine Minderung von -16,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 171.24 Mio. EUR eingefahren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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