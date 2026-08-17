EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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17.08.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 3,42 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 3,42 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'420 Punkten steht. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,41 EUR. Bei 3,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72'330 EVOTEC SE-Aktien.
Am 27.10.2025 markierte das Papier bei 7,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,58 Prozent hinzugewinnen. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 7,08 Prozent wieder erreichen.
EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 171.24 Mio. EUR gelegen.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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