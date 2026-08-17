EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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17.08.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 3,39 EUR abwärts.
Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 3,39 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'363 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 3,37 EUR. Bei 3,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 577'609 Aktien.
Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 115,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 3,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 13.08.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -16,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 171.24 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 143.48 Mio. EUR.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2026 -1,297 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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