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16.11.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 2,93 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 2,93 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'671 Punkten liegt. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,90 EUR. Bei 2,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 61'374 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Am 14.01.2026 markierte das Papier bei 6,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 56,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,94 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Am 05.11.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,24 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 164.93 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 163.89 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,437 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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