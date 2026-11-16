EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 2,97 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'564 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 217'832 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 6,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2026). Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 126,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2026 bei 2,41 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 23,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 05.11.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 164.93 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163.89 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,437 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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