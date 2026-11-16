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16.11.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Mittag fester
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 2,98 EUR.
Das Papier von EVOTEC SE konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 2,98 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'730 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 120'773 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 6,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 125,99 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2026 auf bis zu 2,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,21 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 05.11.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 164.93 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 163.89 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,437 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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