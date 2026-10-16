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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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16.10.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag an Boden

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 2,55 EUR.

EVOTEC
2.37 CHF -1.70%
Kaufen Verkaufen

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'518 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 76'069 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 186,72 Prozent zulegen. Am 13.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 5,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 lud EVOTEC SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,273 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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EVOTEC SE 2.32 1.05% EVOTEC SE

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