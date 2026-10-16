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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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16.10.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag fester

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 2,59 EUR zu.

EVOTEC
2.37 CHF -1.70%
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Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 2,59 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'737 Punkten notiert. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,61 EUR zu. Bei 2,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 820'472 Aktien.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 64,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,41 EUR am 13.10.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 lud EVOTEC SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143.48 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,273 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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EVOTEC SE 2.32 1.05% EVOTEC SE

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