EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit roter Tendenz

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 2,52 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'808 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2,55 EUR. Zuletzt wechselten 400'957 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 7,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 189,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,41 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 4,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 171.24 Mio. EUR gelegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,273 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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