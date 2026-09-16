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16.09.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Mittwochvormittag

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Mittwochvormittag

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 2,84 EUR zu.

EVOTEC
2.69 CHF 2.24%
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Das Papier von EVOTEC SE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 2,84 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'211 Punkten steht. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2,86 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'734 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 156,86 Prozent wieder erreichen. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 15.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 143.48 Mio. EUR – eine Minderung von -16,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 171.24 Mio. EUR eingefahren.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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