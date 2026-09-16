EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von EVOTEC SE

Um 16:28 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 2,79 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'305 Punkten steht. Bei 2,79 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 331'893 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 161,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 15.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,24 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 143.48 Mio. EUR – eine Minderung von -16,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 171.24 Mio. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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