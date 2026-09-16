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16.09.2026 12:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Mittag an

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Mittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 2,86 EUR.

EVOTEC
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 2,86 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'138 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,87 EUR zu. Bei 2,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 167'099 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 154,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 15.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 143.48 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -16,21 Prozent verringert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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