EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Freitag an Boden

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 26,96 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 23'956 Punkten liegt.

EVOTEC SE liess sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE 0,37 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 172,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 138,22 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 09.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

