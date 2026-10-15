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15.10.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Vormittag positiv

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 2,62 EUR.

EVOTEC
2.41 CHF -0.99%
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Um 09:28 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 2,62 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'903 Punkten notiert. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 2,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,58 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90'611 Stück gehandelt.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 178,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,273 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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