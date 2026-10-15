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15.10.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag schwächer

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 2,56 EUR abwärts.

EVOTEC
2.41 CHF -0.99%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 2,56 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 29'946 Punkten steht. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,52 EUR nach. Mit einem Wert von 2,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 506'294 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 184,71 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 6,16 Prozent Luft nach unten.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. EVOTEC SE gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,24 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 143.48 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -16,21 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,273 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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