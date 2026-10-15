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15.10.2026 12:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagmittag im Minus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagmittag im Minus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 2,58 EUR.

EVOTEC
2.41 CHF -0.99%
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Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 2,58 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'837 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,52 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,58 EUR. Zuletzt wechselten 328'463 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 182,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 2,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Am 13.08.2026 lud EVOTEC SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -16,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR im Vergleich zu 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,273 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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