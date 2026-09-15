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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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15.09.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE wird am Dienstagvormittag ausgebremst

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 2,84 EUR ab.

EVOTEC
2.65 CHF -1.89%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 2,84 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'859 Punkten realisiert. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,82 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49'578 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,30 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 157,40 Prozent hinzugewinnen. Am 15.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 0,56 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,24 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 143.48 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 171.24 Mio. EUR umgesetzt worden.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’057.33 13.99 SU3B7U
Long 12’473.99 8.83 SZXBHU
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