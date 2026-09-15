EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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15.09.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag in Rot
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 2,77 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 2,77 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'159 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,77 EUR ab. Bei 2,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 787'466 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 163,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Bei einem Wert von 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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