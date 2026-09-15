EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag mit Einbussen

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 2,82 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'983 Punkten steht. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,79 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 567'246 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 158,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,79 EUR am 15.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 1,06 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2026. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143.48 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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