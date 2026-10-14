EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE bricht am Vormittag nach oben aus

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,0 Prozent auf 2,59 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'189 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,65 EUR. Bei 2,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 343'388 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 64,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 143.48 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,291 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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