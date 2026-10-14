EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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14.10.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Mittwochmittag deutlich an
Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,2 Prozent auf 2,62 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,2 Prozent auf 2,62 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'343 Punkten steht. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,59 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 773'876 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. 178,63 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 8,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 143.48 Mio. EUR, gegenüber 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -16,21 Prozent präsentiert.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,291 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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