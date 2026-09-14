EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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14.09.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 2,89 EUR nach.
Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 2,89 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'143 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,86 EUR. Bei 2,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 382'811 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 152,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.09.2026 (2,86 EUR). Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 0,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 143.48 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 171.24 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,297 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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