EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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14.09.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 2,90 EUR ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 2,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'187 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 2,86 EUR. Bei 2,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 295'341 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 152,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2026. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 171.24 Mio. EUR gelegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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