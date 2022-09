EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am stärker

Um 04:28 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 26,96 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 24'803 Punkten steht.

Am 29.08.2022 lud EVOTEC SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE 0,37 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 172,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 138,22 EUR eingefahren.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von EVOTEC SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Aktien New York Schluss: Verluste

Wann kippt das Vertrauen der Investoren in Japan?