EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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14.08.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 3,54 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 3,54 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'530 Punkten realisiert. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,53 EUR ab. Bei 3,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 21'811 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,18 EUR ab. Mit Abgaben von 10,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Am 06.05.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -8,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 156.64 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,170 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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