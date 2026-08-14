EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Verlusten

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,8 Prozent auf 3,45 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'516 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,41 EUR ab. Mit einem Wert von 3,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 728'175 EVOTEC SE-Aktien.

Bei einem Wert von 7,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 52,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2026 auf bis zu 3,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 8,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 06.05.2026 vor. Das EPS lag bei -0,69 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 156.64 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -8,53 Prozent verringert.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,170 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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