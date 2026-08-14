Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’351 -0.9%  SPI 20’257 -0.8%  Dow 53’740 -0.2%  DAX 26’413 0.4%  Euro 0.9397 0.2%  EStoxx50 6’541 -0.1%  Gold 4’385 0.8%  Bitcoin 50’777 -1.6%  Dollar 0.8116 -0.3%  Öl 87.8 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Keine neue Dotcom-Blase? Diese Gründe unterscheiden die KI-Rally von damals
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
CXMT wird zu Chinas wertvollstem börsennotierten Unternehmen
Stadler Rail investiert Millionen in Stahlgiesserei Biel - Aktie gewinnt
VZ-Aktie springt an: VZ Gruppe steigert Gewinn im ersten Halbjahr erneut deutlich
Suche...
Plus500 Depot

EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Verlusten

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 3,45 EUR.

EVOTEC
3.23 CHF -2.45%
Kaufen Verkaufen

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,8 Prozent auf 3,45 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'516 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,41 EUR ab. Mit einem Wert von 3,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 728'175 EVOTEC SE-Aktien.

Bei einem Wert von 7,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 52,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2026 auf bis zu 3,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 8,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 06.05.2026 vor. Das EPS lag bei -0,69 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 156.64 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -8,53 Prozent verringert.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,170 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 5 Jahren gekostet

So schätzen die Analysten die EVOTEC SE-Aktie im Juli 2026 ein

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EVOTEC SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten