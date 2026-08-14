EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 3,52 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'588 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,50 EUR nach. Bei 3,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 218'263 Stück.

Bei 7,30 EUR markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 107,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 3,18 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,67 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 06.05.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 156.64 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von -8,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,170 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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