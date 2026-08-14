EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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14.08.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 3,52 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 3,52 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'588 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,50 EUR nach. Bei 3,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 218'263 Stück.
Bei 7,30 EUR markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 107,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 3,18 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,67 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 06.05.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 156.64 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von -8,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,170 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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