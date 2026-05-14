EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 4,63 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'620 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 4,63 EUR. Mit einem Wert von 4,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60'271 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,57 EUR) erklomm das Papier am 28.05.2025. 85,09 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 13,68 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 06.05.2026 vor. Das EPS lag bei -0,69 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,18 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -21,67 Prozent auf 156.64 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 199.98 Mio. EUR gelegen.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2026 -0,672 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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