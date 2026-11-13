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13.11.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 3,07 EUR abwärts.
Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 3,07 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'697 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 3,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,06 EUR. Zuletzt wechselten 44'026 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 119,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,41 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.
EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 05.11.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 164.93 Mio. EUR im Vergleich zu 163.89 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,437 EUR je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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