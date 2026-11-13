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13.11.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 3,01 EUR abwärts.
Die EVOTEC SE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 3,01 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'654 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 381'547 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Am 14.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 123,59 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.
Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 05.11.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 164.93 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163.89 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,437 EUR einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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