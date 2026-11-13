EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit roten Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 3,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'722 Punkten steht. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,06 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 95'279 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 6,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2026). 117,38 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2026 Kursverluste bis auf 2,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 28,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 05.11.2026 lud EVOTEC SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,24 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 164.93 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163.89 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,437 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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