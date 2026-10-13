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13.10.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Dienstagvormittag positiv

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Dienstagvormittag positiv

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 2,53 EUR.

EVOTEC
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Das Papier von EVOTEC SE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 2,53 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'139 Punkten notiert. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 2,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 123'359 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,30 EUR markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 188,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,43 EUR fiel das Papier am 13.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 3,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 13.08.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143.48 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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