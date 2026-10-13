EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 2,44 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'047 Punkten steht. In der Spitze büsste die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,42 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 881'514 EVOTEC SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 199,67 Prozent. Am 13.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,42 EUR ab. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 0,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -16,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR im Vergleich zu 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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