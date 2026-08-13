EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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13.08.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Nachmittag deutlich nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 8,5 Prozent auf 3,52 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 8,5 Prozent auf 3,52 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'327 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 3,51 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 1'209'704 Stück.
Bei einem Wert von 7,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 51,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 10,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 06.05.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 EUR gegenüber -0,18 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -21,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 199.98 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 156.64 Mio. EUR.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,172 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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