EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag billiger

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 3,11 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'765 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 620'762 EVOTEC SE-Aktien.

Am 14.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 116,12 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,74 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. EVOTEC SE gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 164.93 Mio. EUR gegenüber 163.89 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,437 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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