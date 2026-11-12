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12.11.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Mittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 12:28 Uhr 0,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'171 Punkten tendiert. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,30 EUR zu. Mit einem Wert von 3,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 431'388 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 6,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2026). Gewinne von 111,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,41 EUR fiel das Papier am 13.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 24,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 164.93 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 163.89 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,437 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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