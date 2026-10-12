Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’832 0.3%  SPI 19’597 0.3%  Dow 51’654.9500 0.8%  DAX 25’214 0.5%  Euro 0.9315 0.2%  EStoxx50 6’209 0.6%  Gold 4’176.4200 -0.4%  Bitcoin 69’486 0.1%  Dollar 0.8322 0.2%  Öl 104.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Microsoft-Aktie etwas fester: Konzernchef Nadella warnt vor unkontrollierbarer KI
Amazon-Aktie etwas fester: Konzern verhandelt über milliardenschwere KI-Übernahme
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
ETF Sparplan

EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Montagvormittag freundlich

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 2,78 EUR.

EVOTEC
2.54 CHF -1.62%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 2,78 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'054 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 2,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57'055 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 7,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 162,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2026. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 143.48 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umsetzen können.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren gekostet

EVOTEC-Aktie höher: Suche nach neuem Chief Scientific Officer beginnt

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!