EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 2,78 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'054 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 2,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57'055 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 7,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 162,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2026. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 143.48 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umsetzen können.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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