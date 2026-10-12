EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Montagnachmittag deutlich nach

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 8,2 Prozent bei 2,54 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'071 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,52 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2'476'308 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 187,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 12.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,52 EUR ab. Mit Abgaben von 0,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.08.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,24 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 143.48 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 171.24 Mio. EUR umgesetzt worden.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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