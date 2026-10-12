EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 2,70 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'027 Punkten liegt. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 828'769 EVOTEC SE-Aktien.

Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 170,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2026 bei 2,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Am 13.08.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -16,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR im Vergleich zu 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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