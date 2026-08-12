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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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12.08.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Mittwochvormittag ins Minus

EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Mittwochvormittag ins Minus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 3,70 EUR abwärts.

EVOTEC
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 3,70 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'287 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20'790 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 97,30 Prozent Luft nach oben. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,18 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 06.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 156.64 Mio. EUR – eine Minderung von -21,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 199.98 Mio. EUR eingefahren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,172 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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