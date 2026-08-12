EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,70 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'430 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 148'251 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 97,19 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,21 Prozent.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.05.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,18 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 156.64 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -21,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 199.98 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,172 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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