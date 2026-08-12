EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von EVOTEC SE

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 3,69 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'491 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,73 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59'353 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 49,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,18 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,88 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 06.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,69 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -21,67 Prozent zurück. Hier wurden 156.64 Mio. EUR gegenüber 199.98 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,172 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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