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11.11.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,14 EUR.

EVOTEC
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Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 3,14 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'253 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,18 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 54'862 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,47 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,41 EUR am 13.10.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 23,33 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 05.11.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,63 Prozent auf 164.93 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 163.89 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2026 -1,437 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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