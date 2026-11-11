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11.11.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Nachmittag nordwärts

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 3,14 EUR.

EVOTEC
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Das Papier von EVOTEC SE legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 3,14 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'055 Punkten tendiert. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,18 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 484'826 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 6,73 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 114,06 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,41 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 23,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. EVOTEC SE gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,63 Prozent auf 164.93 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 163.89 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,437 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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