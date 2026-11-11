EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Mittwochmittag nach

Um 12:28 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 3,05 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'996 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 3,03 EUR. Mit einem Wert von 3,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 242'268 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 6,73 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 120,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,41 EUR am 13.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,11 Prozent.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. EVOTEC SE liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 164.93 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163.89 Mio. EUR in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2026 -1,437 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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