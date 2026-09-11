EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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11.09.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Freitagnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 2,98 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 2,98 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'613 Punkten realisiert. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,97 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 967'429 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 144,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2026 bei 2,97 EUR. Abschläge von 0,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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