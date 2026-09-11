EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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11.09.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 3,02 EUR.
Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 3,02 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'650 Punkten realisiert. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,97 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 576'417 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 142,04 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2026 bei 2,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,53 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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