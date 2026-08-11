EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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11.08.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag höher
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 3,70 EUR zu.
Um 09:28 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 3,70 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'257 Punkten tendiert. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,77 EUR. Mit einem Wert von 3,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52'619 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 49,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2026 (3,18 EUR). Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 14,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. EVOTEC SE gewährte am 06.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -21,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 156.64 Mio. EUR im Vergleich zu 199.98 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,172 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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